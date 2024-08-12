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Beşiktaş, Cher Ndour ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in genç yeteneği Cher Ndour ile müzakerelere başladı. İstanbul'a gelen Ndour, sağlık kontrolleri için hazır.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:35
Beşiktaş, Cher Ndour ile Transfer Görüşmelerine Başladı

Beşiktaş, Cher Ndour'u Karşıladı

Beşiktaş, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen İtalyan futbolcu Cher Ndour ile transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

İstanbul'a Gelişi

20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ndour, İtalya'nın Milano kentinden hareketle Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Havalimanında, Beşiktaş kulübü yetkilileri ve siyah-beyazlı taraftarlar tarafından karşılandı.

Görüşmeler ve İlerleyen Süreç

Basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Ndour, konaklayacağı otele geçerek transfer sürecinin devam etmesini bekledi. Beşiktaş, Ndour ile ilgili son detayları görüşeceği bilgisine ulaşıldı. Eğer anlaşma sağlanırsa, Beşiktaş sağlık kontrollerinin ardından Ndour ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalayabilir.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan...

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan...

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan...

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

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