DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.711.589,4 1,29%

Beşiktaş Esports, TESFED CS2 Ligi'nin İlk Şampiyonu

Beşiktaş Esports, Türkiye'nin ilk resmi CS2 Ligi finalinde Bushido Wildcats'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 14:14
Beşiktaş Esports, TESFED CS2 Ligi'nin İlk Şampiyonu

Beşiktaş Esports, TESFED CS2 Ligi'nin İlk Şampiyonu Oldu

Finalde Bushido Wildcats'i 3-0 ile geçti

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk resmi Counter-Strike 2 Ligi'nde (CS2) Beşiktaş Esports şampiyonluğu kazandı.

Lig, haziran ayında başladı ve toplam 8 takım katıldı. Takımlar, mayıs ayında gerçekleştirilen açık elemeler ve davet usulüyle belirlendi.

Normal sezonun ardından Beşiktaş Esports, Bushido Wildcats, Misa Esports ve FUT Turkuaz play-off'a kaldı. Play-off maçlarının sonunda finalde Bushido Wildcats'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye'nin ilk resmi CS2 şampiyonluğunu elde etti.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir açıklamasında: "TESFED CS2 Ligi, Türkiye'de esporun geleceğine attığımız önemli bir adım oldu. Beşiktaş Esports'u tebrik ediyor, tüm takımların gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. İkinci sezon için hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup etti
2
Hatice Gökçe Emir Brezilya'da Dünya Şampiyonası'nda 14. Oldu
3
Kayserispor'da İmza Günü: 5 Futbolcu Taraftarlarla Buluştu
4
Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' başladı — 20 erkek, 8 kadın takım
5
Meriç Nehri, Kürek Milli Takımı İçin Kamp Merkezi Oldu
6
Hentbol Süper Kupa: Yarın Şampiyon Belli Oluyor
7
Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı