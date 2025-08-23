Beşiktaş Esports, TESFED CS2 Ligi'nin İlk Şampiyonu Oldu

Finalde Bushido Wildcats'i 3-0 ile geçti

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk resmi Counter-Strike 2 Ligi'nde (CS2) Beşiktaş Esports şampiyonluğu kazandı.

Lig, haziran ayında başladı ve toplam 8 takım katıldı. Takımlar, mayıs ayında gerçekleştirilen açık elemeler ve davet usulüyle belirlendi.

Normal sezonun ardından Beşiktaş Esports, Bushido Wildcats, Misa Esports ve FUT Turkuaz play-off'a kaldı. Play-off maçlarının sonunda finalde Bushido Wildcats'i 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye'nin ilk resmi CS2 şampiyonluğunu elde etti.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir açıklamasında: "TESFED CS2 Ligi, Türkiye'de esporun geleceğine attığımız önemli bir adım oldu. Beşiktaş Esports'u tebrik ediyor, tüm takımların gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. İkinci sezon için hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.