BEÜ'lü Muhammed Karayılan Kick Boks'ta Türkiye Şampiyonu

BEÜ'lü Muhammed Karayılan, Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 67 kg full contact kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 23:51
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), sporda elde ettiği başarılarına bir yenisini ekledi. BEÜ’lü sporcu Muhammed Karayılan, katıldığı Kick Boks Türkiye Şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Turnuva detayları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 92 üniversiteden 313 erkek ve 248 kadın olmak üzere toplam 561 sporcu öğrenci katıldı. Teknik ekipler, idareciler ve kafile başkanlarıyla birlikte organizasyonda yaklaşık 800 kişilik katılım sağlandı.

BEÜ'nün temsilcisi ve kategori

BEÜ’yü temsilen 67 kilogram full contact kategorisinde mücadele eden Muhammed Karayılan, Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Rektörün değerlendirmesi

Elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversite olarak öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif ve sosyal alanlardaki başarılarını da önemsediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitemizi temsil eden sporcumuzun Üniversiteler Ligi Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda 67 kilogram kategorisinde Türkiye Şampiyonu olması bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının ve üniversitemizin spora verdiği desteğin bir sonucudur. Üniversite olarak sporun geliştirilmesi ve başarılı sporcuların yetiştirilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyük bir başarıya imza atan Spor Bilimleri Fakültesinden öğrencimiz Muhammed Karayılan’ı tebrik ediyorum. Antrenörümüz Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ulutürk ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

