Kartepe Kış Spor Okulları: Çocuklar Kışı Sporda Geçiriyor

Kartepe Belediyesi'nin Kış Spor Okulları'nda futbol, güreş, cimnastik, halk oyunları ve boks eğitimleri sürüyor; hedef çocukların özgüven ve dayanıklılığını artırmak.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:53
Belediye destekli eğitimler sürüyor

Kartepe Belediyesi tarafından çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okullarında eğitimler devam ediyor.

İlçedeki çocukların kış aylarını aktif ve verimli geçirmesi için açılan kurslarda futbol, güreş, cimnastik ve halk oyunları gibi farklı branşlarda eğitim veriliyor. Spor okulları bünyesinde faaliyet gösteren boks kursu, öğrenciler arasında yoğun ilgi görüyor.

Antrenör İsmail Çelikiz yönetiminde çalışmalarını sürdüren genç sporcular, ringde teknik ve taktik antrenmanlar yapıyor. Antrenmanlar disiplin ve strateji odaklı planlanıyor.

Programın temel hedefi, çocukların özgüven kazanmasını sağlamak ve fiziksel dayanıklılıklarını artırmak olarak belirtiliyor.

