TFF 3. Lig: Silifke Belediyespor 2-1 Erciyes 38 FK

TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta maçında Silifke Belediyespor, Silifke Stadı'nda Erciyes 38 FK'yi 2-1 yenerek üç puanı aldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:52
Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta maçında Silifke Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Erciyes 38 FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Silifke Stadı'nda oynandı.

Maçta ilk golü dk. 18'de Çağrı Yağız Yasak ile Erciyes 38 FK bulsa da; Silifke Belediyespor, Uğur Ahmet Özder (dk. 32) ve Cihan Canpolat (dk. 48) ile skoru lehine çevirdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hakem ve Önemli Anlar

Hakemler: İrfan Çağrı Baş, Akın Karabacak, Ahmet Kotan

Maçta Erciyes 38 FK'den Utku Burak Kunduzcu 40. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı; bu durum maçın akışını etkiledi.

Kadrolar ve Değişiklikler

Silifke Belediyespor: Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Muharrem Çizgili, Vural Akkurt (Yusuf Yiğit Ünal dk. 72), Özgür, Gürcan Gözüm, Cihan Canpolat (Furkan İzin dk. 90+4), İlkay İşler, Mehmet Yolcu (Yasin Reis dk. 46), Ali Yahya Bilgin, Uğur Ahmet Özder (Arda Özkan dk. 90+4)

Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Enes Doğan, Burak Kunduzcu, Muhammed Enes Arıkan (Ozan Demirbağ dk. 82), Berke Kayar, Serdar Yiğit (Ethem Balcı dk. 75), Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici (Mehmet Tosun dk. 75), Artun Akçakın, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Batuhan Özgan dk. 46)

Goller

Çağrı Yağız Yasak (dk. 18) — Erciyes 38 FK

Uğur Ahmet Özder (dk. 32) — Silifke Belediyespor

Cihan Canpolat (dk. 48) — Silifke Belediyespor

Kartlar

Sarı kartlar: Ali Yahya Bilgin, Yusuf Yiğit Ünal, Çağan Yılmazer, Ender Alkan, Gürcan Gözüm (Silifke Belediyespor); Ethem Balcı (Erciyes 38 FK)

Kırmızı kart: Utku Burak Kunduzcu (dk. 40) (Erciyes 38 FK)

Silifke Belediyespor aldığı galibiyetle 18. hafta mücadelesinden üç puanla ayrılırken, Erciyes 38 FK deplasmanda istediği sonucu alamadı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

