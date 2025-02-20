Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır!

Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı maça hazır. Hazırlıklar tamamlandı ve kamp süreci başladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:34
Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır!

Beşiktaş, Eyüpspor ile Büyük Karşılaşmaya Hazır!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular kondisyon ve taktik çalışmalar yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

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