DOLAR
34,09 0%
EURO
38,04 0%
ALTIN
2.874,38 0%
BITCOIN
2.155.082,67 -0,12%

Beşiktaş, Eyüpspor'u Dramatik Bir Golle Yendi

Beşiktaş, Eyüpspor'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:33
Beşiktaş, Eyüpspor'u Dramatik Bir Golle Yendi

Beşiktaş, Eyüpspor Maçını Kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmada Beşiktaş, rakibi Eyüpspor'u dakikalar içerisinde belirgin bir mücadele ile 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın 90+3. dakikasında bulduğu golle galibiyete ulaşarak, ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Maçın Detayları

Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı ve 20. dakikada Milot Rashica'nın attığı golle öne geçti. Rashica, bu sezonki ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetmiş oldu.

Maçta ikinci yarıda Eyüpspor'un 64. dakikada kazandığı penaltı ile eşitliği sağladı. Ancak, 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golü, Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Immobile, bu golle toplamda siyah-beyazlı formayla 8. golüne ulaştı.

VAR Müdahaleleri

Karşılaşmada penaltı kararları VAR sistemi ile alındı. Eyüpspor'un penaltısını kazandıran Mame Thiam'ın pozisyonu üzerine hakem Zorbay Küçük, kaydedilen sarı kartı sonradan iptal etti.

Ceza Sınırında Oynayan Masuaku Cezalı Duruma Düştü

Arthur Masuaku, maçın 90. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Eski Beşiktaşlılar Maçta Görev Aldı

Karşılaşmada, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla mücadele etti. Diğer bir eski oyuncu Dorukhan Toköz ise yedek kulübesinde bekledi.

İLGİLİ HABERLER

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: 'Galip geldiğimiz için mutluyum'
2
Barcelona, Villarreal'i 5-1 Geçti
3
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
4
Çorum FK-Kocaelispor Maçının Ardından İki Teknik Direktörden Değerlendirmeler
5
Adana Demirspor ve Alanyaspor Maç Analizi
6
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Beşiktaş'ı Zorladık"
7
Arkas Spor, Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nı Kazandı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı

iPhone 16 Pro Max 256 GB Modelinde Büyük İndirim! Fiyat 122.800 TL’den 99.999 TL’ye Düştü

MEB, Ên Az 32 Bin 456 TL Maaş ile 30 Bin Ek Temizlik Personeli Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

İnce Çerçeveli Tasarımı ve Güçlü Özellikleriyle Marka Bombayı Patlattı: iPhone 16 Pro'nun Android Modeli Çıkıyor

BYD Denza Z9 GT Yeni Modeli Rekor Kırdı: 1 Milyon 600 TL'ye Satılan Araç 36 Saatte 5000 Satışla Otomotiv Dünyasını Salladı

Konut Kredisi Faizlerinde Büyük Düşüş! Bu 5 Bankadan Uzak Durun 2 Milyona 14,5 Milyon Geri Ödeme: 2 Milyon TL İçin Hangi Banka Daha Avantajlı?

23 Eylül 2024 Pazartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2025 Maaş Zammı Beklentisi: Asgari Ücrette Yüzde 44 Zam, Emekli ve Memur Maaşları İçin Yüksek Artış! İşte Masadaki Rakamlar

EYT Şartı Kaldırıldı! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olanlara 48-49-50 ve 51 Yaşında EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı Geldi

Bankalardan Faizsiz Kredi Müjdesi: 50.000 TL’ye Kadar Sıfır Faizli Kredi ve Nakit Avans Fırsatları