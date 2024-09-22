Beşiktaş, Eyüpspor'u Dramatik Bir Golle Yendi

Beşiktaş, Eyüpspor Maçını Kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmada Beşiktaş, rakibi Eyüpspor'u dakikalar içerisinde belirgin bir mücadele ile 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmanın 90+3. dakikasında bulduğu golle galibiyete ulaşarak, ligdeki yenilmezlik serisini devam ettirdi.

Maçın Detayları

Beşiktaş, karşılaşmaya hızlı başladı ve 20. dakikada Milot Rashica'nın attığı golle öne geçti. Rashica, bu sezonki ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetmiş oldu.

Maçta ikinci yarıda Eyüpspor'un 64. dakikada kazandığı penaltı ile eşitliği sağladı. Ancak, 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golü, Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Immobile, bu golle toplamda siyah-beyazlı formayla 8. golüne ulaştı.

VAR Müdahaleleri

Karşılaşmada penaltı kararları VAR sistemi ile alındı. Eyüpspor'un penaltısını kazandıran Mame Thiam'ın pozisyonu üzerine hakem Zorbay Küçük, kaydedilen sarı kartı sonradan iptal etti.

Ceza Sınırında Oynayan Masuaku Cezalı Duruma Düştü

Arthur Masuaku, maçın 90. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Eski Beşiktaşlılar Maçta Görev Aldı

Karşılaşmada, Beşiktaş'ın eski futbolcuları Caner Erkin, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl, Eyüpspor formasıyla mücadele etti. Diğer bir eski oyuncu Dorukhan Toköz ise yedek kulübesinde bekledi.