Beşiktaş, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Çalışma, Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde planlandı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan seans, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Rıdvan Yılmaz'ın Sağlık Durumu

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rıdvan Yılmaz 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissetti. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildi.

Açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlandığı belirtildi.

