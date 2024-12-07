DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:02
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da tehlikeli ataklar yapmaya çalıştı. 6. dakikada Saint-Maximin’in pasıyla ceza sahasına giren Dzeko, sol çaprazdan şutunu çekti fakat top dışarı gitti.

10. dakikada, savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk eden Mert Günok, ayağının kayması sonucu Dzeko'ya şut imkanı tanıdı. Bu vuruşu Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek engelledi.

İlk yarı boyunca tehlikeli anlar yaşanmaya devam etti. 28. dakikada, Saint-Maximin’in ceza yayına kadar taşıdığı topun şutu üstten auta çıktı. 29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı ama Livakovic gole izin vermedi. Silva'nın açtığı topa Immobile vurdu, ancak top az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada, Tadic’in serbest vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Devrenin sonlarına yaklaşırken 45+2. dakikada Kostic’in kullandığı serbest atışta, Djiku’nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Golsüz tamamlanan ilk yarı, futbolseverlere heyecan dolu anlar sundu ancak takımlar ikinci yarıda gol peşinde koşacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar
3
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
4
Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nı 20. Sırada Tamamladı
5
Beşiktaş Taraftarları Derbi Zaferini Nevzat Demir Tesisleri'nde Kutladı
6
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: 'Taraftarımız sayesinde kazandık'
7
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor