Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi: İlk Yarı 0-0 Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da tehlikeli ataklar yapmaya çalıştı. 6. dakikada Saint-Maximin’in pasıyla ceza sahasına giren Dzeko, sol çaprazdan şutunu çekti fakat top dışarı gitti.

10. dakikada, savunmanın arkasına atılan topa kalesini terk eden Mert Günok, ayağının kayması sonucu Dzeko'ya şut imkanı tanıdı. Bu vuruşu Emirhan Topçu çizgi üzerinde müdahale ederek engelledi.

İlk yarı boyunca tehlikeli anlar yaşanmaya devam etti. 28. dakikada, Saint-Maximin’in ceza yayına kadar taşıdığı topun şutu üstten auta çıktı. 29. dakikada Al Musrati'nin ara pasında Rafa Silva, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldı ama Livakovic gole izin vermedi. Silva'nın açtığı topa Immobile vurdu, ancak top az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada, Tadic’in serbest vuruşu üst direğe çarparak auta gitti. Devrenin sonlarına yaklaşırken 45+2. dakikada Kostic’in kullandığı serbest atışta, Djiku’nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Golsüz tamamlanan ilk yarı, futbolseverlere heyecan dolu anlar sundu ancak takımlar ikinci yarıda gol peşinde koşacaklar.