Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Tribün Olayları Nedeniyle 15 Dakika Ara Verildi

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi tribün olayları nedeniyle durdu

Maçta üç kez anons yapıldı, hakemler soyunma odasına gitti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Beşiktaş ile Fenerbahçe Beko mücadelesinde, ev sahibi taraftarların küfürlü tezahüratları üzerine hakemler kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. Yapılan 3 kez anonsın ardından hakemler maçı durdurdu.

Hakemler Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Nazlı Çisil Güngör, karşılaşmanın bitimine 4 dakika 53 saniye kala soyunma odasına giderken salonda küfürlü tezahürat yapılmaması ve bir sonraki derbinin seyircisiz oynanacağına dair hatırlatma anonsu yapıldı.

Derbi 15 dakikalık gecikmeyle kaldığı yerden devam etti

Hakemlerin soyunma odasına gitmesinin ardından iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye çıkarken, hakemlerin dönmesiyle karşılaşma 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

