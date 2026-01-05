DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Sertaç Çam Elazığspor'a İmzayı Atıyor

Sertaç Çam, Bursaspor'dan ayrılarak Elazığspor ile anlaşmaya vardı; Antalya Belek kampındaki yokluğu ayrılığı doğruladı, transfer yakın.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:03
Sertaç Çam Elazığspor'a İmzayı Atıyor

Sertaç Çam Elazığspor'a İmzayı Atıyor

Bursaspor'dan devre arası sürprizi: Anlaşma kısa sürede resmileşecek

Sertaç Çam, Bursaspor ile yollarını ayırarak Elazığspor ile anlaşma sağladı. Transferin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun, Bursaspor'un Antalya Belek'te sürdürdüğü kampın akşam antrenmanında yer almaması, ayrılığın netleştiği şeklinde yorumlandı.

Kulüplerin son detaylar üzerinde uzlaştığı; resmi evrakların tamamlanmasının ardından transferin ilan edileceği öğrenildi. Bu transferle birlikte Bursaspor'un kasasına ciddi bir bonservis gelmesi bekleniyor.

Sertaç Çam, yeşil-beyazlı forma altında ligde 15 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol kaydetti.

BURSASPOR’DA DEVRE ARASI AYRILIĞI NETLEŞTİ. TECRÜBELİ KANAT OYUNCUSU SERTAÇ ÇAM, ELAZIĞSPOR İLE...

BURSASPOR’DA DEVRE ARASI AYRILIĞI NETLEŞTİ. TECRÜBELİ KANAT OYUNCUSU SERTAÇ ÇAM, ELAZIĞSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLADI, TRANSFER KISA SÜREDE RESMİLEŞECEK.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sertaç Çam Elazığspor'a İmzayı Atıyor
2
Düzce Spor Lisesi Genç Kızlar Futsal Şampiyonu
3
Sivasspor, 11 Ocak'taki Erzurumspor FK Maçına Hazırlanıyor
4
Gaziantep FK, Badou Ndiaye ile Yollarını Ayırdı
5
Serdal Adalı'dan Elazığ Medilines Hospital'a Teşekkür
6
Samsunspor Adana'ya Gitti: Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe
7
Fenerbahçe'nin Samsunspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları