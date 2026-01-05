Sertaç Çam Elazığspor'a İmzayı Atıyor
Bursaspor'dan devre arası sürprizi: Anlaşma kısa sürede resmileşecek
Sertaç Çam, Bursaspor ile yollarını ayırarak Elazığspor ile anlaşma sağladı. Transferin resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.
Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusunun, Bursaspor'un Antalya Belek'te sürdürdüğü kampın akşam antrenmanında yer almaması, ayrılığın netleştiği şeklinde yorumlandı.
Kulüplerin son detaylar üzerinde uzlaştığı; resmi evrakların tamamlanmasının ardından transferin ilan edileceği öğrenildi. Bu transferle birlikte Bursaspor'un kasasına ciddi bir bonservis gelmesi bekleniyor.
Sertaç Çam, yeşil-beyazlı forma altında ligde 15 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol kaydetti.
