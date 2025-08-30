DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.928,74 -0,98%

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:20
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 30 Ağustos mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri andı.

Beşiktaş Kulübünün mesajı

"30 Ağustos 1922 tarihi, şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos, aziz milletimiz için gurur ve iftihar günüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin eşsiz azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Milletimizin inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Anadolu topraklarının Dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyoruz. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Fenerbahçe Kulübünün mesajı

"Bir milletin varoluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve sarsılmaz inancının en büyük eseri olan Büyük Taarruz Zaferimizin 103. yılını gururla kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığı bu destansı zafer Cumhuriyetimizin temel taşlarını atan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün mimarları Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 103 yıldır kalbimizde yanan bağımsızlık ateşi, sonsuza dek yanmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Galatasaray Kulübünün mesajı

"Bir milletin azim ve inancının zaferle taçlandığı Büyük Taarruz'un yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Öte yandan birçok profesyonel kulüp de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı
2
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
3
WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz
4
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı
5
De la Fuente: Bulgaristan Maçı Türkiye'den Daha Çok Endişe Veriyor
6
Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Ankara'da başladı: 37 ülke, 125 sporcu
7
Tekirdağ'da 9. Süleymanpaşa Cup: 8 Ülkeden 280 Sporcu Yelken Açacak

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta