Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 Yenerek İlk Kez Öne Geçip Kazandı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ezeli rakiplere karşı öne geçtiği bir maçtan ilk kez galibiyetle ayrıldı.

Maçın özeti

33. dakikada Cerny'nin golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 43. dakikada Asensio'nun penaltıdan attığı gole engel olamadı. Karşılaşmanın son anlarında, 90+1. dakikada Cerny bir kez daha sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Kartal, bu sezon ezeli rakiplerine karşı öne geçtiği bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrılmış oldu.

Sezon içindeki diğer karşılaşmalar

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe'yi de Dolmabahçe'de ağırladı. Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan Kara Kartal, bir maçta 2-0 öne geçmesine rağmen hakemin son düdüğü çaldığında 3-2 kaybetti. Ligin 16. haftasında Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip ise 3-1 öne geçmesine rağmen maçı 3-3 beraberlikle tamamladı.

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI C GRUBU’NDA DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI FENERBAHÇE’Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ. SİYAH-BEYAZLILAR, BU SEZON SÜPER LİG DE DAHİL OLMAK ÜZERE EZELİ RAKİPLERİNE KARŞI İLK KEZ ÖNE GEÇTİĞİ BİR MÜCADELEDEN GALİBİYETLE AYRILDI.