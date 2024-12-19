Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Galibiyetle Son 16'ya Yükseldi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini 80-71 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmaya pota altından bulduğu rahat sayılarla başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda savunmada aynı başarıyı gösteremeyerek mücadelede 6. dakikayı 11-11 eşitlikle tamamladı. Ancak son dakikada Enea Gorzow'un oluşturduğu 8-0'lık seri, ilk çeyreği 19-15 önde bitirmesini sağladı.

İlk periyodun sonlarında elde ettiği hücum etkinliğiyle ikinci çeyreğe de hızlı başlayan Enea Gorzow, farkı 7 sayıya çıkarmayı başardı. Beşiktaş, toparlanarak üst üste sayılar buldu ve üstünlüğü ele geçirdi. İlk devre, Enea Gorzow'un son saniyede kazandığı faul atışıyla 38-38 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe 8-0'lık bir seriyle başlangıç yapan Beşiktaş, 25. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (58-47). Dış atışlardan sıralı sayılar bulan siyah-beyazlılar, bu periyodu 63-51 önde tamamladı.

Son bölümde direncini artıran Enea Gorzow, üst üste sayılarla farkı kapatma çabasına girdi. Ancak Beşiktaş, hızlı hücumlarla Enea'nın bu çabasına yanıt vererek, Elif Bayram'ın etkileyici performansıyla maçı 80-71 kazanmayı başardı.

Polonya'daki ilk maçı 80-64 kazanan Beşiktaş, böylece toplamda 160-135'lik üstünlükle son 16 turuna adını yazdırdı.