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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda UFAB 49 ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda UFAB 49 ile yarın oynayacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:35
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda UFAB 49 ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunun ilk maçında yarın Fransa'nın UFAB 49 takımı ile karşılaşacak. Mücadele, Angers şehrindeki Jean Bouin Spor Salonu'nda oynanacak ve hava atışı TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Bu kritik karşılaşmanın rövanşı ise 16 Ocak Perşembe günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Beşiktaş, bu turda çeyrek finale yükselmek için mücadele ediyor. Siyah-beyazlı ekip, önceki turda Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u yenerek bu noktaya geldi.

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