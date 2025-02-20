Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'a Yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Finali

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ile karşılaştı. Heyecan dolu geçen mücadelede, Beşiktaş sahadan 91-72’lik skorla mağlup ayrıldı.

Maçın Detayları

Beşiktaş, mücadele boyunca güçlü bir performans sergilemesine rağmen, Villeneuve d'Ascq takımını durdurmakta zorlandı. Maçın rövanşı ise 27 Şubat Perşembe günü, Palacium Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş, ikinci karşılaşmada galip gelerek bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.