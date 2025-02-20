Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'a Yenildi

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Villeneuve d'Ascq'a 91-72 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:54
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'a Yenildi

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Çeyrek Finali

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş, evinde Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımı ile karşılaştı. Heyecan dolu geçen mücadelede, Beşiktaş sahadan 91-72’lik skorla mağlup ayrıldı.

Maçın Detayları

Beşiktaş, mücadele boyunca güçlü bir performans sergilemesine rağmen, Villeneuve d'Ascq takımını durdurmakta zorlandı. Maçın rövanşı ise 27 Şubat Perşembe günü, Palacium Spor Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş, ikinci karşılaşmada galip gelerek bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya'ya Mağlup Oldu
2
A Milli Takım, İtalya'ya 80-67 Mağlup Oluyor: Euro 2025 Elemeleri Sonuçları
3
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti
4
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Villeneuve d'Ascq'a Yenildi
5
Trabzonspor Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
6
Adana Demirspor Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
7
San Antonio Spurs'ün Yıldızı Victor Wembanyama Sezonu Kapattı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?