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Beşiktaş Fibabanka Avrupa Kupası'na Galibiyetle Başladı

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası açılış maçında Buducnost VOLI'yi 94-76 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:15
Beşiktaş Fibabanka Avrupa Kupası'na Galibiyetle Başladı

Beşiktaş Fibabanka dan Çarpıcı Başlangıç

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu’nun ilk hafta maçında, Buducnost VOLI karşısında bekleneni sundu. Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında önemli bir galibiyet elde ederek rakibini 94-76 mağlup etti.

Maçın Gelişimi

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen mücadeleye iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İlk yarının sonuna geldiğinde ise skoru 49-39’a taşıyarak avantajını korudu. Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 16 sayıya çıkaran takım, 67-51'lik skorla son çeyreğe girdi. Sonuçta karşılaşmayı 94-76’lık skorla tamamlayarak galip geldi.

İkinci Maç ve Hedefler

Beşiktaş Fibabanka, gruptaki ikinci maçına 1 Ekim tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşarak devam edecek. Takım, bu kulvarlarda ilerlemek ve başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyor.

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