Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni Deplasmanda Yendi: 90-85

Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan nefes kesen karşılaşmada, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85'lik skorla geçmeyi başardı.