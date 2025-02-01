Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni Deplasmanda Yendi: 90-85

Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan nefes kesen karşılaşmada, Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 90-85'lik skorla geçmeyi başardı.
Siyah-beyazlı takım bu galibiyetle ligde 12. galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji için ise bu sonuç 7. mağlubiyet Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini etkileyen kritik bir an oldu ve Beşiktaş, hedeflerine bir adım daha yaklaştı. Karşılaşma boyunca oldukça çekişmeli anlar yaşanırken, Beşiktaş Fibabanka'nın üstün oyunu dikkat çekti. Bahçeşehir Koleji ise ev sahibi avantajına rağmen istediği sonucu alamadı.
Maçın Özeti
Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini etkileyen kritik bir an oldu ve Beşiktaş, hedeflerine bir adım daha yaklaştı.
Karşılaşma boyunca oldukça çekişmeli anlar yaşanırken, Beşiktaş Fibabanka'nın üstün oyunu dikkat çekti. Bahçeşehir Koleji ise ev sahibi avantajına rağmen istediği sonucu alamadı.