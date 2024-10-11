Beşiktaş Fibabanka, Bahçeşehir Koleji'ni Geçti

Beşiktaş Fibabanka'nın Zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş Fibabanka, kendi sahasında Bahçeşehir Kolejini konuk etti. Karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu.

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Beşiktaş, 82-78'lik skorla rakibini geçerek ligde önemli bir galibiyet elde etti. Bu maç, iki takım için de büyük bir mücadele içeriyordu.

Maç sonrasında Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörü, takımın gösterdiği performanstan memnun kaldığını belirtirken, oyuncular da gelecek maçlara motivasyonla hazırlanacaklarını ifade ettiler.