Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Litvanya'ya Takılacak

Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'da Karşılaşacak
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında yarın Litvanya'nın Wolves takımı ile deplasmanda mücadele edecek.
Müsabaka Detayları
Karşılaşma, Twinsbet Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.
Geçtiğimiz Haftanın Performansı
Siyah-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı 82-76’lık skorla mağlup ederek parkeden galibiyetle ayrılmıştı.
Grup Durumu
Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Wolves takımı 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 7. basamakta bulunuyor.