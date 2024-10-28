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Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Litvanya'ya Takılacak

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Litvanya'nın Wolves ekibiyle karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:28
Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Litvanya'ya Takılacak

Beşiktaş Fibabanka, Litvanya'da Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında yarın Litvanya'nın Wolves takımı ile deplasmanda mücadele edecek.

Müsabaka Detayları

Karşılaşma, Twinsbet Arena'da TSİ 20.00'de başlayacak.

Geçtiğimiz Haftanın Performansı

Siyah-beyazlı ekip, ligin 5. haftasında İspanyol ekibi Joventut Badalona'yı 82-76’lık skorla mağlup ederek parkeden galibiyetle ayrılmıştı.

Grup Durumu

Beşiktaş Fibabanka, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle A Grubu'nda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Wolves takımı 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 7. basamakta bulunuyor.

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