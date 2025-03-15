Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı Derbide 92-77 Yenerek 16. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Galatasaray'ı 92-77 mağlup ederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 16. galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:09
Beşiktaş Fibabanka, Galatasaray'ı Derbide 92-77 Yenerek 16. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbide Farkla Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki büyük derbide, Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Galatasaray'ı 92-77'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, bu önemli zaferle ligdeki 16. galibiyetini alırken, sarı-kırmızılı takım 9. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Derbi maça enerji dolu başlayan Beşiktaş Fibabanka, Sleva'nın arka arkaya kaydettiği basketlerle istediği başlangıcı yaparak 5. dakikayı 13-6 önde geçti. Galatasaray, savunma konusunda zayıf kalırken boyalı alandan skor üretmeye çalıştı. Ancak, siyah-beyazlı ekip ilk periyodu 28-20 önde tamamladı.

İkinci Çeyrek Mücadelesi

Ev sahibi takım, ikinci çeyreğe de hızlı başlayarak farkı 12 sayıya çıkardı: 32-20. Beşiktaş, üst üste top kayıpları yaparak Galatasaray'ın 13-4'lük bir seri yakalamasına izin verdi ve fark 3 sayıya kadar düştü: 36-33. İlk yarı sonunda Beşiktaş, soyunma odasına 47-42 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek ve Sonuç

İkinci yarıya Galatasaray hızlı bir giriş yaparak 23. dakikada Blumbergs'in basketleriyle öne geçti: 50-51. Ancak Beşiktaş, taraftarının desteğiyle hücumda etkinliğini yeniden artırarak 27. dakikayı 65-60 önde tamamladı. Final periyoduna ise Beşiktaş, 68-63 üstün girdi.

Son çeyrekte boyalı alanı iyi savunan Beşiktaş, 34. dakikada farkı 80-66 yaptı. Galatasaray baş antrenörü Yakup Sekizkök, bitime 2 dakika 48 saniye kala ikinci teknik faulünü alarak oyun dışı kaldı. Beşiktaş, maç sonunda sahadan 92-77 galip ayrıldı.

Yiğit Arslan Tarih Yazdı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı'nın genç yıldızı Yiğit Arslan, bu maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayla 100. maçına çıktı. Törenle kutlanan bu anlamlı günde, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, Arslan'a özel olarak hazırlanan 100 numaralı forma ve kulübün simgesi Kartal heykelini takdim etti.

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