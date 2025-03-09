Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u Deplasmanda 99-93 Yendi

Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u Konuk Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası geride kaldı. Bu kapsamda Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Mersinspor ile karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş Fibabanka, bu zorlu mücadeleyi 99-93 gibi bir skorla tamamlayarak sahadan galip ayrıldı. Takımın performansı, taraftarları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor ile Beşiktaş Fibabanka, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden David Efianayi (sağda) ve Isaiah Pineiro (solda) ile Beşiktaş'tan Dustin Sleva (ortada) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor ile Beşiktaş Fibabanka, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden David Efianayi (sağda) ve Isaiah Pineiro (solda) ile Beşiktaş'tan Dustin Sleva (ortada) mücadele etti.