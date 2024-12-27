Beşiktaş Fibabanka, Uros Plavsic ile Anlaştı!

Beşiktaş Fibabanka, Sırp Basketbolcu Uros Plavsic'i Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, Sırp milli oyuncu Uros Plavsic'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan transfer edilen 26 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uros Plavsic’in Performansı

Plavsic, bu sezon Kızılyıldız formasıyla THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 maçta 5,2 sayı ve 2,7 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekti. Beşiktaş'ın yeni transferinin, takımın başarısına katkı sağlayacağı düşünülüyor.