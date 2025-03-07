Beşiktaş Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor: Antrenman Detayları

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçı için Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 15:57
Beşiktaş Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor: Antrenman Detayları

Beşiktaş, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Takım, bu mücadele için antrenmanlarını devam ettiriyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da izledi. Bir günlük iznin ardından, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan idman ısınma koşularıyla başladı.

İdman, pas çalışması ile devam etti ve tam saha çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.

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