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Beşiktaş, Genç Yıldızı Besar Gudjufi'yi FC Shkupi'ye Gönderdi

Beşiktaş, genç kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin FC Shkupi'ye transfer olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:58
Beşiktaş, Genç Yıldızı Besar Gudjufi'yi FC Shkupi'ye Gönderdi

Beşiktaş'tan Önemli Bir Transfer Açıklaması

Beşiktaş Spor Kulübü, 20 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu Besar Gudjufi'nin FC Shkupi takımına transfer olduğunu resmen açıkladı.

Kulüpten Yapılan Açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Besar Gudjufi'nin nihai transfer süreçleri için FC Shkupi ile anlaşmaya varılmıştır. Kendisine yeni kulübünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçmiş Dönem

Kuzey Makedonya doğumlu oyuncu, geçen sezonu FC Shkupi kulübünde kiralık olarak geçirmekteydi. Bu transferle beraber oyuncunun kariyerinde yeni bir aşama başlamış oldu.

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