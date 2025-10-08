Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, 18 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı için üç günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklara başladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, üç günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

İdman ısınma koşularıyla başladı; pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

