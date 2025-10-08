Beşiktaş, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, üç günlük iznin ardından antrenmanlara başladı.
Antrenman detayları
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
İdman ısınma koşularıyla başladı; pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.