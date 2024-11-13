Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunması nedeniyle antrenman, yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman İçeriği

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı ve ardından taktiksel çalışmalar ile dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.