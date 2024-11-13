DOLAR
34,27 -0,02%
EURO
36,53 0,03%
ALTIN
2.885,78 -0,47%
BITCOIN
3.071.139,27 -0,06%

Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar, yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde yapılıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:47
Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un özel işleri nedeniyle ülkesinde bulunması nedeniyle antrenman, yardımcı antrenör Jean Paul van Gastel yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman İçeriği

Yaklaşık bir saat 15 dakika süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı ve ardından taktiksel çalışmalar ile dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
18 Yaş Altı Milli Takım, Fransa'yı 1-0 Mağlup Etti
2
Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası Tamamlandı
3
Galatasaray'dan 9 Yaşındaki Taraftar Yiğit Kurt İçin Taziye Mesajı
4
Beşiktaş Göztepe Maçına Hazırlanıyor
5
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti
6
Kayseri'de FIFA Uluslar Ligi Maçına Ücretsiz Ulaşım Fırsatı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak