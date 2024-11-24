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Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Maglup Oldu: Süper Lig 13. Hafta Sonuçları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:01
Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Maglup Oldu: Süper Lig 13. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Şok Sonuç

Futbolseverlerin merakla beklediği Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda, ev sahibi takım Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Maçın Kibrit Alevleri

76. dakikada Beşiktaş, golleri peş peşe aradı. Rashica'nın sağdan ortasında Immobile'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı volenin üstten auta çıkması, Beşiktaş taraftarının yüreğini ağzına getirdi.

78. dakika itibarıyla Semih Kılıçsoy'un sol kanattan yaptığı yerden ortada, ceza sahasında Immobile'nin vuruşu kaleyi bulmadı. Bu iki pozisyon, maçtaki gerginliği daha da artırdı.

Göztepe'nin Fırtınası

82. dakikada, Göztepe üçüncü golü buldu. Romulo'nun ara pasıyla topla buluşan Fofana, hızla ceza sahasına girdi. Masuaku'dan sıyrılarak altıpasın önünden yaptığı vuruş, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-2 yaptı.

Maçın son anlarında, 90+1. dakikada Göztepe, farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta, Romulo'nun pasında Tijanic, ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşla kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Sonuç

Göztepe, zorlu deplasmanda Beşiktaş karşısında 4-2 galip gelerek önemli bir 3 puan aldı. Bu sonuç, ligin gidişatını da etkileyen bir gelişme oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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