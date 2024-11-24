Beşiktaş, Göztepe'ye 4-2 Yenilerek Kötü Gidişe Devam Etti

Beşiktaş, Göztepe Maçıyla Kötü Gidişe Durduramadı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti ve maç sonucunda 4-2'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuç, geçtiğimiz haftalarda yaşanan kötü gidişin bir devamı oldu.

Öne Geçmesine Rağmen Mağlup Oldu

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, Beşiktaş 10. dakikada Semih Kılıçsoy'un şık golüyle öne geçti. Bokele'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Ancak, Göztepe, 12. ve 32. dakikalarda köşe vuruşlarından gelen gollerle durumu eşitledi ve devre 2-2 sona erdi.

Fofana ve Tijanic’in Golleriyle Maçı Kazandı

Müsabaka uzun bir süre beraberlikle devam etti. Ancak, 82. dakikada Fofana, Göztepe'yi 3-2 öne geçirdi. Maçın skorunu belirleyen son gol ise uzatma dakikalarında Tijanic'ten geldi.

Giovanni van Bronckhorst’tan Sınırlı Değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kulübeden yalnızca 2 oyuncuyla takıma katkı sağladı. 59. dakikada, Emirhan Topçu - Ciro Immobile ve Al Musrati - Cher Ndour değişiklikleriyle takımını güçlendirmeye çalıştı.

Kötü Gidişatın Kayıpları

Beşiktaş, Galatasaray yenilgisinin ardından Göztepe maçında da kaybederek, son bir ay içinde 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşamış oldu. Toplamda 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.

İtalyan Golcü Döndü

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 22 günlük bir sakatlık sürecinin ardından Göztepe maçında forma giydi. 59. dakikada oyuna giren Immobile, forvet hattında Semih Kılıçsoy ile birlikte mücadele etti.

Jose Mourinho'dan İzleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasını locadan izleyerek gelecek derbi için analizlerde bulundu.

Svensson Cezalı Duruma Gelebilir

Beşiktaş'ta Jonas Svensson, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi. Önümüzdeki hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi durumunda, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Taraftar Tepkisi Masuaku’yu Üzdü

Maçın sonlarında Beşiktaş taraftarları, üçüncü golün ardından Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi. Fofana'nın golünde rakibini engelleyemeyen Masuaku, her topa dokunuşunda ıslıklandı. Maç sona erdikten sonra diğer oyuncular taraftarlarıyla özür dilemek için tribüne giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına geçti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.