Beşiktaş, Göztepe'yi Ağırlıyor: Kritik Maç Öncesi Tüm Detaylar

Beşiktaş, Göztepe ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Müsabaka, Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek.

Beşiktaş Arayışta

Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynacağı bu kritik karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 21 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 5. sırada yer alıyor.

Göztepe'nin Durumu

Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Bu da maçı daha da ilginç hale getiriyor.

İmmobile'nin Dönüşü

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun yarın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydeden İtalyan oyuncu, takımının en önemli silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

Sakat ve Sınırda Oynayan Oyuncular

Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Ayrıca, 3 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacaklar.

Beşiktaş, Göztepe karşısında saha avantajını iyi kullanmayı hedefliyor. Taraftar desteği ile birlikte bu önemli maçta galibiyet peşinde koşacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.