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Beşiktaş Hentbol'da Şampiyonluğunu İlan Etti

Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u 36-31 yenerek Hentbol Erkekler Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 20:23
Beşiktaş Hentbol'da Şampiyonluğunu İlan Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi heyecan dolu bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, serinin üçüncü maçında Nilüfer Belediyespor ile karşılaşarak zaferini ilan etti.

Maçı 36-31'lik skorla kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte serideki durumu 3-0 yaparak, Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk unvanını elde etti.

Başarılı performansları ile dikkat çeken Beşiktaş, hentboldaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı ve taraftarlarına büyük bir mutluluk yaşattı.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek şampiyon...

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını kaldırdı. Tarihindeki 18'nci şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlı takımın sporcuları törende büyük sevinç yaşadı.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek şampiyon...

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş, kupasını kaldırdı. Tarihindeki 18'nci şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlı takımın sporcuları törende büyük sevinç yaşadı.

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