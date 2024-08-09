Beşiktaş'ın Açılış Maçlarındaki Başarı Grafiği

Beşiktaş, Son 11 Sezondur Açılışları İyi Yapıyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'de son 11 sezondaki ilk hafta müsabakalarının 10'unu kazanarak dikkat çekiyor. Tek mağlubiyet ise 2019-2020 sezonunda Sivasspor'a karşı yaşandı.

Açılış Müsabakaları Başarı Oranı

Beşiktaş, geride kalan 66 sezonun ilk hafta maçlarında %62,12 galibiyet oranı elde ederek Türk futbolunun en üst seviyesinde önemli bir başarıya imza attı. Takım, oynadığı 66 müsabakada 41 galibiyet ve 17 beraberlik elde etti.

İlk Hafta Müsabakalarında Gol Oranı

Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk haftasında oynadığı 66 maçtan 57'sinde gol atmayı başardı. Ancak, sadece 9 maçta rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı. En farklı galibiyetlerini ise 4-0’lık skorlarla elde etti.

Beşiktaş'ın Geçmiş Açılış Maçları

Beşiktaş, tarih boyunca sezonun ilk haftasında birçok farklı takımla mücadele etti. Öne çıkan bazı sonuçlar şunlardır:

1959 : Altay - Beşiktaş 1-2

: Altay - Beşiktaş 1-2 2013-2014 : Beşiktaş - Trabzonspor 2-0

: Beşiktaş - Trabzonspor 2-0 2022-2023 : Beşiktaş - Kayserispor 3-0

: Beşiktaş - Kayserispor 3-0 2023-2024: Fatih Karagümrük - Beşiktaş 0-1

Beşiktaş, ilk hafta maçlarındaki performansıyla taraftarlarını her zaman mutlu etmeyi hedefliyor. 2024-2025 sezonuna Samsunspor deplasmanında başlayacak olan siyah-beyazlı takım, bu geleneği sürdürmek için mücadele edecektir.