Beşiktaş’ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı | 12. Hafta

Beşiktaş’ın Antalyaspor maçına gidecek kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig 12. hafta | Yarın saat 20.00

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Antalyaspor’un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet, müsabaka öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Takımdan bazı oyuncular çeşitli nedenlerle kafilede yer almadı. Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu kart cezalıları; Rafa Silva ve Necip Uysal ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Jonas Svensson de kafilede bulunmuyor.

Kamp kadrosu: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu.

