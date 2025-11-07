Beşiktaş’ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı | 12. Hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı; birkaç isim ceza ve sakatlık nedeniyle kadroda yok.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:18
Beşiktaş’ın Antalyaspor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı | 12. Hafta

Beşiktaş’ın Antalyaspor maçına gidecek kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig 12. hafta | Yarın saat 20.00

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. hafta karşılaşmasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Antalyaspor’un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyet, müsabaka öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Takımdan bazı oyuncular çeşitli nedenlerle kafilede yer almadı. Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu kart cezalıları; Rafa Silva ve Necip Uysal ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Jonas Svensson de kafilede bulunmuyor.

Kamp kadrosu: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, David Jurasek, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ’IN, ANTALYASPOR MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ’IN, ANTALYASPOR MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Naim Süleymanoğlu’nun İlk Antrenörü Hilmi Pekünlü Kütahya’da Vefat Etti
2
VakıfBank’ın Yeni Transferi Helena Cazaute: "Bu Sezon Tüm Kupalar İçin Hazırız"
3
İsmail Köybaşı, Göztepe'nin Beşiktaş Zaferini Değerlendirdi
4
Zeynep Yetgil Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi
5
Başkan Başdeğirmen'den Fatmagül Çevik ve Mustafa Erdoğan'a Altın Ödül
6
Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
7
Sivasspor Manisa FK Maçına Hazır — 8 Kasım'da 4 Eylül'de

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı