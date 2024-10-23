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Beşiktaş'ın Lyon Maçı Öncesi Hazırlıkları

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile oynayacağı kritik maç öncesinde teknik direktör ve oyuncularından açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 20:11
Beşiktaş'ın Lyon Maçı Öncesi Hazırlıkları

Olimpik Lyon karşısında Beşiktaş hazırlandı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Olimpik Lyon ile karşılaşacak Beşiktaş, Fransa'da önemli bir mücadeleye çıkacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un Açıklamaları

Hollandalı teknik adam, “Topun bizde kalması çok önemli. İyi bir performans sergilemek ve sahadan olumlu bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.” şeklinde konuştu. İlk iki maçta mağlup olan takım, Lyon'u kaliteli bir rakip olarak görmekte ve mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Kaleci Ersin Destanoğlu'nun Durumu

Van Bronckhorst, kaleci Ersin Destanoğlu hakkında da bilgi verdi: "Ersin, son antrenmanlara katıldı, durumu olumlu. Mert Günok’un sakatlığı nedeniyle er geç aramıza döneceğini umuyorum." ifade etti.

Takımın Gelişimi Hakkında

Geride kalan süreçte takımın performansını değerlendiren Van Bronckhorst, “Takımda önemli değişimler yaşandı. Stabil bir yapı geliştirmeliyiz. Avrupa’nın ilk iki maçında da başarılı sonuçlar almak istiyoruz.” dedi.

Emirhan Topçu'nun Hedefleri

Futbolcu Emirhan Topçu, Lyon maçında puanlarla ayrılmayı hedeflediklerini belirtti. “UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlayamadık, ama kötü gidişi tersine çevirmek için buradayız.” dedi. Ayrıca, takımın başarısının kendisi için önemli olduğunu, Beşiktaş'a hızlı bir şekilde adapte olduğunu dile getirdi.

Taraftar ve Ülke Üzerine Düşünceler

Maçta taraftarın olmayacağını hatırlatan Topçu, “Arkamızda olduklarını biliyoruz, yarın mücadelemizi onlara adıyoruz.” diye konuştu. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı için de üzüntü duyduğunu belirtti, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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