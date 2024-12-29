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Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçim Tarihi: Hüseyin Yücel Oyunu Kullandı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı ve katılımın yüksekliginden bahsetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 15:01
Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçim Tarihi: Hüseyin Yücel Oyunu Kullandı

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. Başkan adayı Hüseyin Yücel, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede 7 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Hüseyin Yücel, kongre süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsak da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız." şeklinde konuştu.

Yücel, ayrıca, "Genel kurul üyelerimizi bir manileri yoksa oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz." ifadelerini kullandı.

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