Galatasaray'ın Ajax Kadrosu Açıklandı — Şampiyonlar Ligi 4. Hafta

Galatasaray'ın Ajax maçının kamp kadrosu açıklandı; sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kadroda yer almıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:51
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya hareket etti.

Sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan Ajax maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Kamp Kadrosu

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

