Galatasaray'ın Ajax Kadrosu Açıklandı — Şampiyonlar Ligi 4. Hafta

Galatasaray'ın Ajax Kadrosu Açıklandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Hollanda'ya hareket etti.
Sakatlığı bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan Ajax maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Kamp Kadrosu
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.
GALATASARAY'IN, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN 4. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA HOLLANDA EKİBİ AJAX İLE OYNAYACAĞI MAÇIN KAMP KADROSU BELLİ OLDU. SARI-KIRMIZILILARDA SAKATLIĞI BULUNAN YUNUS AKGÜN VE İLKAY GÜNDOĞAN KADRODA YER ALMADI.