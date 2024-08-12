Beşiktaş'ın Transfer Süreci: Feyyaz Uçar Açıklamalarda Bulundu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan Açıklamalar

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, transfer süreçleri ve takım performansı hakkında basın mensuplarına önemli bilgiler verdi.

Oyuncu Transferleri Hakkında

Uçar, transfer durumuyla ilgili olarak, "Yollayabildiğimiz oyuncuların yerine yeni oyuncular alabileceğiz. Son günlerde güzel gelişmeler yaşanıyor. Bazı oyuncularımız anlayış gösteriyor ve gitme isteğiyle bize yardımcı oluyor," ifadelerini kullandı.

Önemli Maç Değerlendirmesi

Yenilenen kadronun zorluklarına da değinen Uçar, Samsunspor karşısında alınan galibiyetin değerini vurgulayarak, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. Hava sıcaklığı ve zemin durumu oyuncularımızın performansını etkiledi. Ancak deplasmanda galip gelmek çok önemliydi," dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Feyyaz Uçar, kadroda çözülmesi gereken bazı sorunların bulunduğunu ancak bunların aşılmayacak sorunlar olmadığını belirtti. "Geçen sezondan kalan en büyük problemimiz pozisyon üretmek ve son vuruşlardı. Ancak yeni transferlerimiz bu sorunu büyük oranda çözdü. Diğer bölgelere de takviye yapmak istiyoruz," dedi.

Transfer Teklifleri ve Rekabet

Uçar, bazı futbolcular için transfer teklifleri aldıklarını belirtti. "Kadromuzda iyi oyuncular mevcut ve hocamız, takıma iyi bir rekabet ortamı oluşturmak istiyor. Bunu göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz," şeklinde konuştu.

Beşiktaş Yönetimi'nden Destek Mesajı

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, takımlara yeni sezonda başarılar diledi. Uçar’ın mesajlarındaki motivasyon ve kararlılık, Beşiktaş camiasında umut verici bir hava yarattı.