Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rövanşında Rumen Hakem Görevlendirildi

Beşiktaş - Lugano Maçının Hakemi Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı için 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi olarak Rumen Radu Petrescu atanmış durumda.

Karşılaşma Detayları

İlgili açıklamaya göre, maç Tüpraş Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Petrescu'nun yardımcı hakemlik görevini Radu Ghinguleac ve Mircea Mihail Grigoriu üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR Görevleri

Bu kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak Marcel Birsan yer alacakken, VAR görevini Catalin Popa, AVAR görevini ise Andrei Chivulete üstlenecek.