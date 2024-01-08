Beşiktaş'ın yeni hocası Portekizli isim oldu

Beşiktaş'ın başından kara sular sürerken Şenol güneş ve Burak Yılmaz'ın devamında ise Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Beşiktaş resmi kanalları üzerinden açıklama gelirken 69 yaşındaki Portkezli çalıştırıcı Santos'un getirildiğini açıkladı.



BAŞIRILARINI SIRALADI

69 yaşındaki teknik isim Portekiz ile beraber EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna adını yazdırırken Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupasını aldı.



SANTOS'UN YARDIMCILARI

Beşiktaş resmi kurum açıklaması üzerine Santos'un yardımcıları ise Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario üstlenecek.



FERNANDO SANTOS'UN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Estrela

Porto

AEK

Panathinaikos

Sporting

AEK

Benfica

PAOK

Yunanistan

Portekiz

Polonya



KAZANILAN KUPALAR

-EURO 2016

-UEFA Uluslar Ligi

-1x Portekiz Ligi



2x Portekiz Kupası

-1x Yunanistan Kupası

-2x Portekiz Süper Kupası



BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

