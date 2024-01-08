Beşiktaş'ın yeni hocası Portekizli isim oldu
Beşiktaş'ta sular durulmazken yeni hocası resmen açıklandı. Teknik direktör açıklanırken resmi hesabı üzerinden beklenmedik ismi duyurdular. Fernando Santos'un getirilmesiyle heyecanlı bekleyiş başladı.
Beşiktaş'ın başından kara sular sürerken Şenol güneş ve Burak Yılmaz'ın devamında ise Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı. Beşiktaş resmi kanalları üzerinden açıklama gelirken 69 yaşındaki Portkezli çalıştırıcı Santos'un getirildiğini açıkladı.
BAŞIRILARINI SIRALADI
69 yaşındaki teknik isim Portekiz ile beraber EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna adını yazdırırken Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupasını aldı.
SANTOS'UN YARDIMCILARI
Beşiktaş resmi kurum açıklaması üzerine Santos'un yardımcıları ise Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario üstlenecek.
FERNANDO SANTOS'UN ÖNCE ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Estrela
Porto
AEK
Panathinaikos
Sporting
AEK
Benfica
PAOK
Yunanistan
Portekiz
Polonya
KAZANILAN KUPALAR
-EURO 2016
-UEFA Uluslar Ligi
-1x Portekiz Ligi
2x Portekiz Kupası
-1x Yunanistan Kupası
-2x Portekiz Süper Kupası
BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI