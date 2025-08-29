DOLAR
Beşiktaş'ın Yeni Santrforu El Bilal Toure'nin Hedefi: Çok Gol Atmak

Beşiktaş'ın yeni santrforu El Bilal Toure, Atalanta'dan kiralandığını, hedefinin çok gol atmak olduğunu ve taraftarın kendisini etkilediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:24
Transfer Detayı ve İlk Sözler

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu YouTube'da paylaştığı videoda, 23 yaşındaki Malili santrfor El Bilal Tourenün açıklamaları yer aldı.

Atalantadan şarta bağlı satın alma maddesiyle 1 sezonluğuna kiralanan Toure, Beşiktaş'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Bu kadar büyük bir kulüpte bulunmak benim için bir onur. Ben de işimi yaparak kulübe yardım edebileceğim için mutluyum." dedi.

Proje ve Taraftarın Etkisi

Toure, Beşiktaş'ı daha önceden tanıdığını ve transfer kararında kendisini etkileyenin anlatılan proje olduğunu söyledi: "Bana anlatılan projeyi sevdim ve Beşiktaş'a gelmeye karar verdim." Kulübün büyük ve sıra dışı taraftar kitlesinin transferinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Rolü ve Kişisel Hedefleri

Formayı giymenin gurur verici olduğunu belirten Toure, teknik direktörün beklentileri doğrultusunda oynayacağını ifade etti. "Mevkiim santrafor. Haliyle, işim gol atmak." sözleriyle rolünü netleştiren oyuncu, hem hücum hem savunma görevlerinde elinden geleni yapacağını ekledi.

Oyuncu hedefini şu sözlerle özetledi: "Ben bir santraforum. Çok gol atmak benim görevim. Yani kişisel hedefim çok gol atmak."

İstanbul İzlenimleri ve Mesajı

İstanbul ve Beşiktaş'taki ilk izlenimlerinden bahseden Toure, karşılamanın kendisini cesaretlendirdiğini belirtti: "İnsanlar çok sempatik... Havaalanından itibaren iyi karşılandım. Sevildiğimi hissettim ve cesaretim arttı."

Toure, sosyal medyadan gelen ilgi için teşekkür ederek, artık sahada kendini kanıtlamanın zamanının geldiğini vurguladı: "Şimdi çalışma sırası bende. Burada olmayı hak ettiğimi kanıtlamalıyım."

