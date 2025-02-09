Beşiktaş'ın Yeni Transferi Keny Arroyo İstanbul'a Ayak Basti

Beşiktaş, Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo ile prensip anlaşmasına vararak önemli bir transfere imza attı. Genç yetenek, 18 yaşında ve Amsterdam'dan kalkan uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Taraftar Karşıladı

Havalimanında kulüp yetkilileri ve bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından coşkuyla karşılanan Arroyo, burada kendisini bekleyenlere forma imzaladı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Genç futbolcu, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanından ayrılarak yeni hayatına adım attı.

4,5 Yıllık Sözleşme Bekleniyor

Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Keny Arroyo ile 4,5 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Futbolseverler, yeni transferin takımına katılmasıyla beraber neler yapacağını merakla bekliyor.