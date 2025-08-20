Beşiktaş'ın Yeni Transferi Taylan Bulut: 'Şampiyonluk İçin Her Şeyi Vereceğim'

Beşiktaş'ın Yeni Transferi Taylan Bulut Şampiyonluk Hedefiyle Konuştu

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı ekiple şampiyon olmak istediğini açıkladı.

Transferin Ardından İlk Açıklama

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Taylan Bulut, "Büyük bir kulüpteyim. Çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen 'Oraya gideceğim.' diye düşündüm. Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Beşiktaş forması da çok güzel. Seviyorum ve beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki oyuncu, transfer olmadan önce takımda forma giymiş isimlerle görüştüğünü belirterek, "Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadı ve sadece güzel şeyler anlattı." dedi.

"Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim." Taylan Bulut, sözlerini "Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız." diyerek tamamladı.