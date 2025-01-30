Beşiktaş, Jean Onana'yı Genoa'ya Kiraladı

Beşiktaş, Onana'yı Genoa'ya Kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Jean Onana'yı İtalya'nın Genoa ekibine satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Bu önemli transferin detayları, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen açıklamayla kamuoyuna ilan edildi.

Resmi Açıklama Yapıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanan bildiride, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Kulübü'nün satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu kiralama, Beşiktaş'ın genç yeteneklere olan güvenini gösterirken, Onana'nın kariyerine Avrupa'da devam etmesi için yeni bir fırsat sunuyor.