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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Basket Namur Capitale ile Karşılaşacak

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Basket Namur Capitale ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:38
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Basket Namur Capitale ile Karşılaşacak

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yarın Basket Namur Capitale ile Karşılaşacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu’nun 3. haftasında Belçika'nın Basket Namur Capitale takımına konuk oluyor.

Maç Bilgileri

Yarın gerçekleştirilecek bu mücadele, Namur şehrindeki Octave Henry Salonu'nda oynanacak ve Türkiye Saati ile 21.30'da başlayacak.

Gruptaki Durum

Beşiktaş, grubundaki ilk iki maçını kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Diğer taraftan, Belçika temsilcisi Basket Namur Capitale ise iki mağlubiyetle bu maça çıkacak.

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