Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kupası'nda İlk Şampiyonluk İçin Hedefe Odaklandı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kupası yarı finaline yükselerek ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:07
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kupası'nda İlk Şampiyonluk İçin Hedefe Odaklandı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kupası'nda İlk Şampiyonluk İçin Hedefe Odaklandı

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kupası'ndaki ilk şampiyonluğu için büyük bir azimle mücadele ediyor. Takım, çeyrek finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i yenerek Dörtlü Final'e yükseldi ve şimdi yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Özkan Arseven: "Şampiyonluğu Hedefliyoruz"

Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, takımın şampiyonluk hedefini vurgulayarak, "Biz seneler sonra camiamıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz," dedi. Arseven, oyuncuların ve teknik ekibin tamamen Türkiye Kupası'na odaklandığını belirtti.

Arseven, Emlak Konut ile oynadıkları önceki iki maçta mağlup olduklarını hatırlatarak, "Bu tabii ki kaybedeceğiz anlamına gelmez. Biz iyi bir takımız ve rakiplerimizden bağımsız olarak finale adımızı yazdırmayı amaçlıyoruz," diye ekledi.

Aziz Akkaya: "İyi Takım Olmak Önemli"

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Aziz Akkaya, takımın bu sezondaki hedefinin Türkiye Kupası olduğunu vurguladı. Oyunculardaki sakatlıklara rağmen, takımın iyi performans sergilediğini ve karşılaşmalara hazırlanıldığını ifade etti.

Akkaya, Emlak Konut ile yapacakları maçın zorlu geçeceğini, taraftarın desteğiyle galip gelmek istediklerini belirtti.

Elif Bayram: "Rakip Seçmiyoruz"

Takım kaptanı Elif Bayram, yazarak şampiyonluk yolundaki hedeflerini de vurguladı. "Bu kupayı almak istiyoruz, finalde ÇBK Mersin veya Fenerbahçe Opet ile oynayacağız ama rakip seçmiyoruz. Hedefimiz finale yükselmek," dedi.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası Tarihi

Siyah-beyazlı takım, 1992-1993 sezonundan bu yana düzenlenen Türkiye Kupası'nda daha önce dört kez final oynadı. 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında finale çıkmasına rağmen kupayı kazanamadı. Ş şimdi, Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Emlak Konut ile karşılaşarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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