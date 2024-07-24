Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Elis Nemtsov'u Kadrosuna Ekledi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Transfer Hamlesi

Siyah-beyazlı ekibin, 2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u renklerine bağladı.

Elis Nemtsov'a Hoş Geldin

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Beşiktaş Kadın Futbol Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Kanadalı forvet Elis Nemtsov'u kadrosuna kattı. Elis Nemtsov'a 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." denildi.

Bu transfer, Beşiktaş'ın ligdeki etkinliğini artırırken, Nemtsov'un da kariyerinde yeni bir sayfa açtığını göstermektedir.