Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın Şampiyonlar Ligi Hedefi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'ndan Şampiyonlar Ligi Hedefi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi sezonunu zirveye taşımak ve Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Abant Gölü Milli Parkı'ndaki bir otelde yaklaşık on gün süren bir kamp süreci geçirdi.

Kamp Süreci Ve Hedefler

Oyunlarını güçlendirmek adına günde iki idman yapan siyah-beyazlı takım, teknik ve taktik çalışmalarla kamp sürecini tamamladı. Takımın teknik direktörü Mesut Kır, "Bu seneki hayalimiz, kulübümüzü zirvede tutabilmek ve şampiyon yapabilmek" diyerek bu sezonki hedeflerini vurguladı.

Yeni transferlerin katıldığı kampın oldukça verimli geçtiğini belirten Kır, "Takım yarı yarıya değişti. Tüm gerekli çalışmaları yaptık. Beşiktaş, kadın futbolu adına daha önce Avrupa'nın önemli arenalarında yer almış bir kulüp. Şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın olması gereken yer" dedi.

Gündoğdu'dan Destekleyici Açıklamalar

Takım kaptanı Başak Gündoğdu ise kamp sürecini olumlu değerlendirerek, "Bu seneye bomba gibi giriyoruz. Yüksek enerjiyle ve iyi bir kadroyla kupayı kaldırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Gündoğdu, kadınların çeşitli alanlarda elde ettikleri başarıların spor dünyasına da yansıması gerektiğinin altını çizdi ve "İyi yönetilirsek, kadın voleybolcularımız gibi uluslararası başarılar elde edeceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

İleriye Dönük Beklentiler

Kır, kadın futbolunun, erkek futboluyla hemen hemen aynı standartlarda olduğunu vurgulayarak, "Kadın futbolunun varlığını tüm Türkiye'ye hissettirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. 2024-25 sezonu için net tarihler ve katılacak takım sayısının henüz belli olmadığını belirten Kır, "12 takımın ligde yer alması oldukça az" diyerek lig yapısına değindi.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıkları kapsamında Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, yaklaşık 10 günlük süreçte günde çift idmana çıktı. Takım kaptanı Başak Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.