Beşiktaş, Kayserispor Galibiyetiyle İlk Kez Üst Üste Kalesini Gole Kapattı

Trendyol Süper Lig | 18. hafta

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maçta kalesini gole kapatma başarısını gösterdi.

Siyah-beyazlı ekip, ligde elde ettiği bu temiz skor serisine ek olarak, Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesinde de rakibine gol izni vermemişti.

Öte yandan Kartal, devre arasında yine evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmiş; bu sezon Süper Lig'de Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı ikişer maçın yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yememiş oldu.

