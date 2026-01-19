Gürkan Karadağ, 13 Şubat Moskova Maçıyla Ağır Sıklette Zirveye Oynuyor

Gürkan Karadağ, 13 Şubat’ta Moskova’da ringe çıkacak; 4 aylık hazırlık ve 18 kilo vererek ağır sıklette zirve hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:34
Gürkan Karadağ, 13 Şubat Moskova Maçıyla Ağır Sıklette Zirveye Oynuyor

Gürkan Karadağ, 13 Şubat Moskova Maçıyla Ağır Sıklette Zirveye Oynuyor

Profesyonel boksta son dönemde başarılı sonuçlara imza atan ağır sıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, 13 Şubat’ta Moskova’da düzenlenecek organizasyonda ringe çıkacak.

Geçmişte UBO (Universal Boxing Organization) şampiyonu olduğunu belirten Karadağ, hazırlık süreci ve hedeflerine dair şunları söyledi:

'Bu maça 4 aydır hazırlanıyoruz. Bu maç için 18 kilo verdik. Benim de gücümle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bize maddi manevi destek olan Şener Gençer ve Ali Karagöz’e de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maç ülkemiz için hayırlısı olur. Hedefimiz ağır sıklette bu maçı alıp zirveye çıkmak. Rakibimiz kilo olarak bizden ağır. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Boy ve kilo avantajı onda, güç avantajı bizde. Her şey Allah’tan'

Hazırlık ve Destek

Karadağ, maç öncesinde sıkı bir diyet ve kondisyon çalışması yürüttüklerini vurguladı. Maddi ve manevi destek veren ekip üyelerine teşekkür eden sporcu, bu karşılaşmanın kariyerinde belirleyici bir adım olduğunu söyledi.

Antrenörün Açıklaması

Antrenör Ali Çıtak ise Karadağ’ın geçmişte elde ettiği başarıları hatırlatarak uluslararası arenada iddialı olduklarını belirtti: 'Şimdi uluslararası alanda dövüşeceğiz. Sonrasında Tayland’da bir maçımız var. İyi hazırlanacağız.'

Gürkan Karadağ için 13 Şubat’taki Moskova maçı, ağır sıklette zirveye yükselme hedefi doğrultusunda kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

ANTRENÖR ALİ ÇITAK

ANTRENÖR ALİ ÇITAK

BOKSÖR GÜRKAN KARADAĞ, 13 ŞUBAT'TA MOSKOVA'DA DÜZENLENECEK ORGANİZASYONLA BİRLİKTE AĞIR SIKLETTE...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)
2
Beşiktaş 0-0 Kayserispor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta (İlk Yarı)
3
Salihli'de Gazeteciler Günü Satranç Turnuvası Tamamlandı
4
Beşiktaş - Kayserispor 0-0 | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Melissa Vargas: "Omzuma Dokunuş Tebrik ve Motivasyon Amaçlıydı"
6
297 Antrenör Bahis İddiasıyla PFDK'ya Sevk Edildi
7
Gürkan Karadağ, 13 Şubat Moskova Maçıyla Ağır Sıklette Zirveye Oynuyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları