Gürkan Karadağ, 13 Şubat Moskova Maçıyla Ağır Sıklette Zirveye Oynuyor

Profesyonel boksta son dönemde başarılı sonuçlara imza atan ağır sıklet dövüşçüsü Gürkan Karadağ, 13 Şubat’ta Moskova’da düzenlenecek organizasyonda ringe çıkacak.

Geçmişte UBO (Universal Boxing Organization) şampiyonu olduğunu belirten Karadağ, hazırlık süreci ve hedeflerine dair şunları söyledi:

'Bu maça 4 aydır hazırlanıyoruz. Bu maç için 18 kilo verdik. Benim de gücümle bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bize maddi manevi destek olan Şener Gençer ve Ali Karagöz’e de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu maç ülkemiz için hayırlısı olur. Hedefimiz ağır sıklette bu maçı alıp zirveye çıkmak. Rakibimiz kilo olarak bizden ağır. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Boy ve kilo avantajı onda, güç avantajı bizde. Her şey Allah’tan'

Hazırlık ve Destek

Karadağ, maç öncesinde sıkı bir diyet ve kondisyon çalışması yürüttüklerini vurguladı. Maddi ve manevi destek veren ekip üyelerine teşekkür eden sporcu, bu karşılaşmanın kariyerinde belirleyici bir adım olduğunu söyledi.

Antrenörün Açıklaması

Antrenör Ali Çıtak ise Karadağ’ın geçmişte elde ettiği başarıları hatırlatarak uluslararası arenada iddialı olduklarını belirtti: 'Şimdi uluslararası alanda dövüşeceğiz. Sonrasında Tayland’da bir maçımız var. İyi hazırlanacağız.'

Gürkan Karadağ için 13 Şubat’taki Moskova maçı, ağır sıklette zirveye yükselme hedefi doğrultusunda kritik bir dönemeç olarak görülüyor.

ANTRENÖR ALİ ÇITAK