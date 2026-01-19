Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: "Hiç istemediğimiz bir sonuç"

Trendyol 1. Lig 21. hafta | Bodrum FK 2-1 Sivasspor

Trendyol 1. Lig’in 21. hafta maçında konuk ettiği Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü'nde Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, maçı değerlendiren sözlerinde "Hiç istemediğimiz bir sonuç. Evimizde bu sene ilk mağlubiyetimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Teknik sorumlu, takımın oyuna iyi başladığını ve gol pozisyonları bulduklarını ancak ilk yarı uzatmalarında yaşanan bir konsantrasyon eksikliğinde yedikleri golün takımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yılmaz, ikinci yarıya da o moralsizlikle başladıklarını ve duran toptan yedikleri bir gol daha ile geriye düştüklerini söyledi. Mağlup duruma düşüldükten sonra futbolcuların tamamen demoralize olduğunu vurguladı.

Maçta yaşanan kırmızı kart ve sakatlıkların oyunu önemli ölçüde etkilediğini belirten Yılmaz, bu etkenlerin skora yansıdığını ifade etti. "Üzgünüz, yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki hafta için yarından itibaren hazırlanacağız" dedi.

